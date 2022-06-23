В ОПУ озвучили “очень хорошие новости” для Украины

На данный момент во внешней политике происходят интересные процессы

Время чтения: 37 Секунд

В войне России против суверенной Украины произошел еще один стратегический перелом. Он должен помочь Украине в этой борьбе. Об этом заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

«Можно сказать, что в войне произошел еще один стратегический перелом. Можно сказать, что мы выиграли свою Курскую дугу, независимо от того, захватят ли Северодонецк. Как заберут, так и отдадут», – отметил представитель ОПУ.

Сейчас, как утверждает Арестович, во внешней политике происходят интересные процессы.

«Титанические вещи происходят сейчас во внешней политике. И это, если мерить мерками Второй мировой войны, то мы выиграли Курскую дугу и, своего рода, Битве за Африку. Это очень хорошие новости».

Ранее сообщалось, что практически половина территории Донецкой области находится под контролем вооруженных сил Украины, однако, ситуация на линии фронта все еще остается сложной.