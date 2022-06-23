Политика

Украине предложили новый мирный план: западные лидеры сообщили, что Зеленский может сделать

Известно, что не только Украинское государство, но и целый ряд европейских стран заинтересованы в том, чтобы на территории Европы был мир и порядок. Потому президенту Украины предложили соответствующий план для урегулирования военных действий.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник в ОП, передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП поведал, что лидеры Евросоюза в лице Макрона, Шольца и Драги сделали Зеленскому новое предложение. Они сказали, что можно прийти к восстановлению переговорного процесса с РФ. Для этого нужно взять основу драфтов мирного плана Италии», – сказано в начале.

Далее источник добавил, что дорожную карту для Минска-3 построят из 4-х этапов. Их продвигают ключевые лица на высоких должностях во Франции, Германии, а также Италии.

«В свою очередь, Украина должна пожертвовать территориями Донецкой и Луганской областей, включая Крым. Однако обратно ей достанутся Херсонская, а также Запорожская области», – заключил источник.

Напомним, оккупанты в Мариуполе боятся начала партизанской войны, – Бойченко.

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