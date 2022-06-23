Политика

Украина, скорее всего, получит статус кандидата в ЕС: что дальше?

Все может затянуться на десять или больше лет.

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Согласно проекту итогового документа саммита лидеров ЕС Европейский совет должен предоставить Украине и Молдове официальный статус стран-кандидатов в Сообщество. На практике от кандидатуры до членства проходит долгий путь.

«Первый шаг на пути к членству в Евросоюзе — это фактически получение статуса страны-кандидата, что мы сейчас и наблюдаем», — считает эксперт Брюссельского центра исследований европейской политики (CEPS) Закари Пайкин, пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

«Затем, как только условия будут выполнены, можно начинать переговоры о присоединении. Они охватывают различные сферы и обычно длятся много лет. Мы видим, как страны Западных Балкан застряли в процессе присоединения. Бывает и так, что переговоры не только не продвигаются вперед, но их отзывают, их приостанавливают», — отмечает аналитик, добавляя, что важен статус кандидата, но не менее важно зафиксировать процесс присоединения.

Сколько времени пройдет до того, как Украина станет полноправным членом ЕС? Краткий ответ: долго. По мнению эксперта CEPS, у Украины нет шансов войти в группу государств-членов, пока война не будет завершена, страна не будет восстановлена, а правила и нормы не будут приведены в соответствие со стандартами ЕС.

По его мнению, можно представить восстановление Украины, корректировку стандартов и параллельно поиск политического и военного решения геополитического конфликта в течение десяти лет. Это самая оптимистичная версия, предполагающая быстрый темп сложных и болезненных реформ. Однако это может занять больше времени: 15-20 лет, говорит Закари Пайкин.

Ранее мы сообщали, что сегодня начинается саммит Совета Европы в Брюсселе.

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