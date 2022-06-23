Политика

Сегодня начинается саммит Совета Европы в Брюсселе: Украина должна получить статус кандидата

Саммит продлится два дня.

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Одной из основных тем саммит Совета Европы в Брюсселе, который стартует сегодня, 23 июня,  станет предоставление Украине и Молдове статуса стран-кандидатов в Европейский Союз.

«С возвращением войны в Европу мы предприняли беспрецедентные меры, чтобы продемонстрировать геополитическую силу ЕС. Теперь мы должны предпринять дальнейшие шаги для укрепления безопасности и стабильности нашего континента. Это будет главной темой нашего саммита Европейского совета на 23-24 июня», — написал он в приглашении главам государств и президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, пишет УРА-Информ.

Он подчеркнул, что пришло время подтвердить, что будущее Украины, Молдовы и Грузии за ЕС. Он объявил, что подаст заявку на получение Украиной и Молдовой статуса кандидатов.

“Параллельно мы продолжим оказывать Украине мощную гуманитарную, военную, экономическую и финансовую поддержку”, – подчеркнул он.

Более того, по его оценке, «Западные Балканы важны для ЕС, а ЕС важен для Западных Балкан», и поэтому необходимо активизировать процесс расширения и интеграции стран этого региона. Прежде чем начнутся фактические обсуждения в Европейском совете, лидеры ЕС встретятся с представителями Западных Балкан.

Ранее мы сообщали, что РФ в ближайшее время ждут серьезные проблемы на Донбассе.

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