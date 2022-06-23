На российском ТВ все время говорят о войне: количество пропаганды увеличили

Действуют в понятном ключе, рассказывая о так называемой “спецоперации”.

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После вторжения Российской Федерации в Украину количество пропагандистских материалов увеличилось.

Так длительность новостей и политических ток-шоу на основных пропагандистских телеканалах России: Первом канале, России-1 и НТВ увеличилась на 80%. Первый канал рассказывает о политике 11,5 часов в сутки без учёта ночных повторов передач. Долю политического контента в эфире подсчитало издание SOTA, пишет УРА-Информ.

По данным исследования, пик длительности политических передач на федеральных телеканалах пришелся на март и апрель 2022 года. Выросли как длина, так и частота выхода ток-шоу и новостных программ. Больше всего увеличилась продолжительность телепередач о политике на Первом канале — на 128% с конца февраля.

Если до начала войны в Украине Украине политические телепрограммы на Первом длились около 300 минут в будни, то после начала их средняя продолжительность составляла 650 минут.

Как видно из этой статистики, количество пропаганды в эфире основных телеканалов только увеличилось.

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