Джонсон: темпы российского вторжения замедлятся в ближайшие несколько месяцев

Важные слова от британского премьера по поводу войны в Украине.

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Премьер-министр Великобритании заявил в среду, что, по данным британских спецслужб, темпы российского вторжения в Украину замедлятся в ближайшие несколько месяцев.

Британский премьер в среду дал интервью четырем европейским газетам: французской “Le Monde”, итальянской “Corriere della Serra”, испанской “El Mundo” и немецкой “Sueddeutsche Zeitung”, пишет УРА-Информ.

«Однако наша служба военной разведки считает, что в ближайшие несколько месяцев Россия может достичь точки, когда у нее больше не будет импульса, поскольку она истощает свои ресурсы», — сказал Борис Джонсон.

– В таком случае мы должны помочь украинцам переломить динамику. Я буду призывать к этому на саммите G7 в Германии, – заявил он.

– Если украинцы смогут перейти в контрнаступление, их нужно поддержать. Оборудование, которое от нас ждут, сказал он.

На вопрос, что будет после возможной победы Украины, он ответил: – По крайней мере, мы восстановим статус-кво, существовавший до 24 февраля, и российские войска будут выбиты из атакованных ими районов.

Однако Джонсон признал, что его беспокоит «риск усталости» населения Европы из-за войны на Украине.

– Действительно, есть риск, что люди упустят из виду, что это абсолютно необходимая борьба за наши ценности. Я имею в виду инфляцию в наших странах, стоимость энергии и продуктов питания, которые, несомненно, влияют на терпение наших обществ. Тем не менее, мы должны продолжать помогать украинцам сопротивляться, – сказал он.

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