Де-факто Украина – член НАТО – Арестович

Советник главы Офиса президента о членстве в Альянсе.

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Украина уже фактически является де-факто членом НАТО. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что Украина уже стала 13 членом организации Триморья, что также очень важно в дальнейшей судьбе заявки по НАТО, будет ли они ли нет. При этом все члены этой организации являются членами НАТО, а многие члены ЕС также входят в Альянс, пишет УРА-Информ.

“Мы сделали ещё один “ход конём”. Мы стали 13-й страной Триморья. Это доступ к деньгам, к транспорту, к безопасности на морях, к инфраструктуре. И 12 стран Триморья – они члены ЕС. То есть почти половина стран Евросоюза. Это означает, что наша интеграция с ЕС зашла куда более дальше, чем всеми оценивается в настоящий момент. Во-вторых, надо понимать, мы де-факто – члены НАТО”, – сказал он в эфире программы Фейгин Live.

В тоже время Арестович отметил, что у него “есть скепсис, готово ли НАТО принимать Украину”.

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