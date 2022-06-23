Политика

Большая игра началась: как Лукашенко может войти в историю

Есть один вариант, используя который Лукашенко может не только выжить, но и спутать все карты президенту РФ

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Неожиданный прогноз на поездку президента РФ Владимира Путина в Беларусь сделало международное разведовательное сообщество InformNapalm. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение агенства.

Как известно, Путин планирует посетить РБ. Это значит, что 30 июня — 1 июля будет решаться судьба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава Кремля будет дожимать Лукашенко ввести войска РБ на территорию Украины.

«Если Лукашенко отдаст приказ… ликвидировать Путина (звучит фантастически, но это единственный шанс уничтожить президента РФ и войти в историю). Все другие варианты влекут за собой не только трагедию белорусского народа, но и фиаско для самого Лукашенко», – сказано в сообщении агенства.

Также они считают, что после кончины Путина на территории РФ значительно ускорятся процессы «грызни пауков в банке». Именно такое положение дел даст шанс избежать третьей мировой войны, в которой Россия в любом случае проиграет.

«Большая игра началась…», – пишут аналитики InformNapalm.

Ранее сообщалось, что из Черного моря на территорию Украины направлено около пятидесяти ракет армии оккупантов.

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