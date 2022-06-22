Война в Украине – это своего рода игра Европы и России – Байден

Американский президент дал свой прогноз о дальнейшей ситуации.

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Я не боюсь раскола в западном альянсе в отношении России, но это будет выжидательная игра между Европой и Россией, оценил ситуацию президент США Джо Байден.

Президент США ответил на вопрос журналиста, опасается ли он раскола в единстве Запада перед лицом усталости западных обществ от войны на Украине, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

«Нет, я этого не боюсь. Но я думаю, что в какой-то момент это будет своего рода игра в ожидание — что сможет выдержать Россия и что готова выдержать Европа. Это будет одной из тем разговора в Испании», — сказал Байден, имея в виду саммит НАТО в Мадриде 28–30 июня.

Президент США ответил на вопросы журналистов во время визита в вашингтонскую вакцинную клинику после того, как Америка стала первой страной, разрешившей прививку от Covid-19 детям в возрасте от 6 месяцев и старше.

Ранее мы сообщали, что война в Украине переходит в новый формат.