Политика

Война в Украине – это своего рода игра Европы и России – Байден

Американский президент дал свой прогноз о дальнейшей ситуации.

Время чтения: 44 Секунд

Я не боюсь раскола в западном альянсе в отношении России, но это будет выжидательная игра между Европой и Россией, оценил ситуацию президент США Джо Байден.

Президент США ответил на вопрос журналиста, опасается ли он раскола в единстве Запада перед лицом усталости западных обществ от войны на Украине, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

«Нет, я этого не боюсь. Но я думаю, что в какой-то момент это будет своего рода игра в ожидание — что сможет выдержать Россия и что готова выдержать Европа. Это будет одной из тем разговора в Испании», — сказал Байден, имея в виду саммит НАТО в Мадриде 28–30 июня.

Президент США ответил на вопросы журналистов во время визита в вашингтонскую вакцинную клинику после того, как Америка стала первой страной, разрешившей прививку от Covid-19 детям в возрасте от 6 месяцев и старше.

Ранее мы сообщали, что война в Украине переходит в новый формат.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Люксембург внезапно решил помочь Украине: СМИ выяснили, что доставят партнеры в страну

Достаточно небольшая европейская страна решилась на серьезную помощь Киеву, который, как известно, противостоит российским оккупантам. Люксембург выделил целых 15% собственного бюджета обороны, чтобы помощь Украине отбросить российских оккупантов.

Арестович рассказал, где сейчас самая тяжелая ситуация для ВСУ

Сейчас оккупанты сосредоточились на направлении Северодонецк – Лисичанск.

Война в Украине переходит в новый формат: военный эксперт Жданов сказал, чего ждать людям

Тотальная война России против Украины превращается в окопную войну. Такое мнение в прямом эфире сообщил военный эксперт Олег Жданов, который раскрыл детали своего заявления.

Шольц: Путин опасается, что в России может распространиться искра демократии

Смелые заявление немецкого канцлера.

Арестович раскрыл правду о том, почему Украина так быстро потеряла Херсон и Юг

Среди причин советник главы ОП также назвал предательство.

Источник ОП назвал ключевую цель Зеленского по фронту: стало известно, в чем задумка президента

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский уже больше 100 дней руководит страной, которая охвачена войной. Немало людей задавались вопросом о ключевой стратегической цели главы государства. Теперь же источник раскрыл ее.