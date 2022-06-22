«Путина размазали так, как никогда раньше»: в РФ прокомментировали унижение Путина

Токаев таким образом не только указал на фактическое поражение главы Кремля в войне, но и возможный «проигрыш самой России»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публичным отказом признавать «ЛДНР» в присутствии главы Кремля Владимира Путина намекнул диктатору, что тот уже проиграл. Об этом заявил российский оппозиционер Геннадий Гудков в эфире 24 канала, передает УРА-Информ.

«Это не прямой язык, но Токаев этим ему сказал: «Володя, ты — проиграл. Я не хочу с тобой иметь никаких дел, чтобы потом не возникали проблемы», – отметил Гудков.

Токаев, по мнению оппозиционера из РФ, таким образом не только указал на фактическое поражение Путинав войне, но и возможный «проигрыш самой России».

«Мне все говорили: забудь эту фамилию (Токаева). Это пустое место. Он скинул клан Назарбаева и пришел к власти. В тихом водовороте черти водятся. Сегодня он выстрелил второй раз. Путина размазали так, как никогда раньше», – подчеркнул Гудков.

Ранее сообщалось, что украинское государство в месяц тратит на войну от пяти до шести миллиардов долларов.