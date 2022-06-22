Путин собирает совет безопасности, – Песков

В среду намерен провести оперативное совещание с постоянными членами совета безопасности РФ
Глава Кремля Владимир Путин сегодня проведет заседание совета безопасности РФ. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова
Как известно, Путин в среду намерен провести оперативное совещание с постоянными членами совета безопасности россии.
«В течение дня Путин работает в Кремле. Имеет рабочие встречи, и планирует он также в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что в украинскую столицу, – Киев сегодня привезли тела героических защитников «Азовстали», которые Украинская сторона вернула из захваченного оккупантами Мариуполя.
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