Между некоторыми странами ЕС и РФ может существовать «договорняк»: источник ответил, почему тормозят с поставками оружия

Появилась информация, которая может обескуражить немало людей не только в Украинском государстве, но и на территории Евросоюза. Источник из Офиса Президента сообщил, что власти Франции, Германии, а также Италии могли заключить негласный договор с Российской Федерацией по Украине.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП поведал, что Офис Президента считает спланированными действия властей Евросоюза касательно украинских беженцев. Все это делается для того, чтобы они покидали Европу, возвращаясь на территорию Украины. Франция, Германия, а также Италия идут на договорняки с РФ. Они стремятся создать максимальное давление на Зеленского изнутри страны», – сказано в сообщении.

К сожалению, пока что детали остались неизвестными. Однако, если вышеупомянутая информация является правдой, на нее должны отреагировать другие представители Евросоюза, приняв соответствующие меры.

Как сообщалось ранее, Донбассом не ограничится: Зеленский рассказал, какие города намерена захватить РФ.