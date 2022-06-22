Политика

Люксембург внезапно решил помочь Украине: СМИ выяснили, что доставят партнеры в страну

Достаточно небольшая европейская страна решилась на серьезную помощь Киеву, который, как известно, противостоит российским оккупантам. Люксембург выделил целых 15% собственного бюджета обороны, чтобы помощь Украине отбросить российских оккупантов.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Днепр Оперативный», передает «УРА-Информ».

«Во время совместного брифинга с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что Люксембург передал 15% оборонного бюджета на военную помощь Украине. По его словам, Люксембург всегда помогал Украине», – сказано в сообщении.

Что примечательно, в открытых источниках содержится интересная информация. Если верить им, то военные расходы Люксембурга на 2021 год составили 474 миллиона долларов. Вероятнее всего, Украине, если верить подсчетам, было передано примерно 71 миллион долларов.

 На этом фоне неизвестно, куда именно собираются тратить средства. Известно только то, что военные эксперты говорят постоянно о нехватке дальнобойной артиллерии для ВСУ. Возможно, именно туда и будут направлены деньги.

Напомним, война в Украине переходит в новый формат: военный эксперт Жданов сказал, чего ждать людям.

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