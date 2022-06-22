Кремль нарушил воздушное пространство Эстонии: стало известно о возмутительном случае

Эстония обвиняет российских лидеров в том, что ВС РФ нарушили их воздушное пространство. Более того, речь идет не о каких-то блогерах, а о реальных представителях Эстонского государства.

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Об этой информации сообщила Politeka, сославшаяся на доклад Минобороны Эстонии, передает «УРА-Информ».

По словам представителя эстонского военного руководства, угроза со стороны РФ еще никогда не была столь серьезной.

По итогам саммита НАТО Эстония впервые обвинила РФ в нарушении ее воздушного пространства. Руководство прибалтийского государства, входящего в НАТО, также отмечает ежедневные российские военные учения, которые имитируют ракетные удары по территории страны.

«Мы видим российскую угрозу, которая никогда не была такой серьезной, как сейчас», — заявил во вторник (21 июня) высокопоставленный чиновник министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

Эстонские власти вызвали посла России в Таллинне в знак протеста против обнаружения российского пограничного вертолета Ми-8, который в минувшую субботу на несколько минут приземлился в воздушном пространстве Эстонии.

В прибалтийской стране это не считается случаем, поскольку за последние дни было несколько подобных примеров, в том числе российские вертолеты, пролетающие вблизи границы.

Кроме того, российские военные проводят военные учения, имитирующие ракетные обстрелы соседней страны.

«Это реальность. Они действительно наносят ракетные удары по территории НАТО и дают нам знать», — сказал Салм.

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