Политика

Борис Джонсон предупреждает: уступки Путину приведут к катастрофе

Британский премьер стоит на стороне Киева.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег западных союзников от любых уступок президенту России Владимиру Путину. Это, по его мнению, может «привести к катастрофе». Политик также заверил, что Запад продолжит поддерживать Украину, несмотря на заметную усталость от войны.

Джонсон заявил, что попытки достичь компромисса могут «рассматриваться как награда за неоправданную агрессию» и «приободрят не только Россию, но и ее союзников, что негативно скажется на безопасности и экономике Британии». Британский премьер не сомневается, что уступки российскому президенту могут “привести к катастрофе”, пишет УРА-Информ со ссылкой на британскую прессу.

Политик также обратил внимание на растущую усталость от войны и обязался оказывать Украине дальнейшую «политическую, военную и финансовую поддержку со стороны международного сообщества».

– Премьер-министр опасается, что не все будут заниматься этим вопросом из-за каких-то глобальных проблем, с которыми мы боремся. Хотя бы из-за инфляции во всем мире, – заявил представитель британского правительства.

Ранее мы сообщали, что Люксембург внезапно решил помочь Украине.

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