Арестович рассказал, где сейчас самая тяжелая ситуация для ВСУ

Сейчас оккупанты сосредоточились на направлении Северодонецк – Лисичанск.

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На данный момент Северодонецк и Лисичанск являются самыми проблемными участками для ВСУ. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он рассказал о том, что у ВСУ “большие проблемы” под Северодонецком и Лисичанском. В эфире Фейгин Live он рассказал о том, что противник перебросили в этот район не менее трёх батальонно-тактических групп, пишет УРА-Информ.

Задача – закрыть в тактическое окружение Золотое и Горское. И угроза этого закрытия совершенно реальная”, – отметил Арестович.

Также он прокомментировал ситуацию в Харькове. Он заявил о том, что обстрелы Харькова – это попытка оккупантов оттянуть украинскую артиллерию (с других направлений на защиту города.

“Лупят по Харькову и области… По той же причине, по которой они били по Мариуполю, по Киеву, по Чернигову, по Сумам. Потому что надо террор населению устроить. Это раз (…) У них всегда есть рациональное зерно”, – сказал Арестович.

Ранее мы сообщал, что военных РФ начали расстреливать в Херсоне.