Война в Украине переходит в новый формат: военный эксперт Жданов сказал, чего ждать людям

Тотальная война России против Украины превращается в окопную войну. Такое мнение в прямом эфире сообщил военный эксперт Олег Жданов, который раскрыл детали своего заявления.

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Об этой информации сообщил «Трибун», передает «УРА-Информ».

«Боевые действия все больше напоминают окопную войну. Мы пока не можем атаковать, потому что у нас нет необходимого количества оружия, а они уже не могут атаковать, потому что их запас тоже не бесконечен. И они закончатся на какое-то время, пояснил он.

По его словам, статусная война – война, в которой борьба в значительной степени зависит от непрерывных, относительно стабильных фронтов с глубокой обороной. На этом фоне прогнозов об успехах ВСУ Жданов никаких не дал. Однако известно, что временами Вооруженные силы Украины прорывают оборону оккупантов по разным направлениям.

Как сообщалось ранее, Шольц: Путин опасается, что в России может распространиться искра демократии.