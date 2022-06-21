Политика

Урсула фон дер Ляйен: Запад будет восстанавливать Украину

Глава Еврокомиссии о том, как Запад будет помогать стране.

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Мы обязательно восстановим Украину, и я говорю не только о Европейском Союзе, но и о международных финансовых институтах и ​​других друзьях Украины, таких как Великобритания и США, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она сослалась, в частности, на перспективу вступления Украины в Евросоюз. Глава Еврокомиссии указала, что процесс присоединения носит содержательный характер и учитывает достижения той или иной страны, пишет УРА-Информ со ссылкой на Rzeczpospolita.

“Словакия и Турция получили перспективу вступления одновременно, в 1999 году. В Словакии у нас было впечатляющее единство, они сделали все, чтобы провести необходимые реформы, потому что хотели вступить в ЕС. А через пять лет Словакия стала членом ЕС, Турция сегодня еще дальше от этой точки зрения, чем в 1999 г. Это показывает, как много зависит от самого кандидата”, – сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что украинцы «очень мотивированы, очень едины в своем стремлении к Европейскому союзу» и «абсолютно желают этого». «Это действительно впечатляет, насколько они хотят провести необходимые реформы. Президент Зеленский сказал мне, что даже если бы они не подали заявку на членство, они бы все равно решились на эти реформы, потому что они хороши для их страны и хороши для демократии. Это точно одна из причин, почему мы предлагаем предоставить Украине статус кандидата, потому что мы видим этот позитивный настрой”, – сказала она.

Ранее мы сообщали, что в Кремле уже угрожают Евросоюзу «развязанными руками».

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