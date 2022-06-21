Шольц: Путин опасается, что в России может распространиться искра демократии

Смелые заявление немецкого канцлера.

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Путин явно опасается, что искра демократии может распространиться в России. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

“Именно поэтому он уже много лет он проводит политику, направленную на развал НАТО и ЕС. Он хочет вернуться к политике сфер влияния, но это не удастся”, – написал в понедельник канцлер ФРГ, пишет УРА-Информ.

Шольц в интервью газете «Мюнхнер Меркур», также опубликованном на сайте правительства в понедельник, сказал: «НАТО не представляет угрозы для России и тем более для Евросоюза. Президент России должен принять тот факт, что он в его соседстве все более и более становится сообществом демократии и верховенства права».

По словам канцлера, «Путин, похоже, опасается, что искр демократии может перекинуться на его страну. Именно поэтому он годами проводит политику, направленную на распад НАТО и ЕС. Он хочет разделенной Европы и возвращения к политика сфер влияния. Ему это не удастся».

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