Путин ищет аргументы, чтобы убедить россиян в самопожертвовании, долгой войне и необходимости жертв – эксперт

Домитилла Саграмосо высказалась о планах Путина.

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Владимир Путин давно упоминает Российскую империю, и его недавнее сравнение с царем Петром Великим вписывается в этот нарратив, но оно больше для внутреннего пользования. Такое мнение высказала доктор Домитилла Саграмосо, эксперт по России в Королевском колледже Лондона.

Путин ищет аргументы, чтобы объяснить, почему он просит народ о жертвах, пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

«Я считаю, что речь Путина, в которой он сравнил себя с Петром Великим, была больше ориентирована на внутренний мир, чем на остальной мир. Путин сейчас в состоянии найти веские аргументы для оправдания своих действий и заручиться поддержкой продолжение этой войны, которая, вероятно, будет долгой и с большим количеством жертв. Он должен найти повествование, объясняющее, почему она просит людей об этих жертвах”, — подчеркнула Саграмосо, преподаватель кафедры военных исследований в Королевском университете. Колледж Лондон.

«В то же время Путин долгое время считал, что у него есть своего рода историческая миссия по возвращению земель, которые были частью Российской империи или Советского Союза. Он принял империалистическую мантру», — добавил эксперт.

По ее словам, в путинском нарративе, в том числе и об Украине, все больше упоминаний об имперской России и все меньше о советских временах.

«Понятно, что Путин все больше думает о России в имперских терминах, чем о союзе суверенных республик, которым должен был стать Советский Союз», — указал Саграмосо.

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