Политика

Неожиданно: Орбан поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

Неожиданно Венгрия скажет Украина “да”.

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Премьер-министр Виктор Орбан поддерживает предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине, Молдове, Грузии и Боснии и Герцеговине.

Вчера, 20 июня, премьер-министр Венгрии принял участие в видеоконференции в рамках подготовки к двухдневному саммиту ЕС, который состоится в четверг и пятницу. Он призвал предоставить статус кандидата нескольким европейским странам, – сообщил портал Budapest Times со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Орбана, пишет УРА-Информ.

Помимо главы правительства Венгрии, в видеоконференции приняли участие председатель Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министры Бельгии, Болгарии, Люксембурга и Мальты.

Орбан поддержал предложение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в Евросоюз и призвал — наряду с рядом других глав правительств — предоставить такой же статус Грузии и Боснии и Герцеговине.

Отметим, что Венгрия не поддерживает Украину в войне с РФ и даже не позволяет отправлть через ее территорию вооружение.

Ранее мы сообщали, что в Кремле уже угрожают Евросоюзу «развязанными руками».

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