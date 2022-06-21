Политика

Источник ОП назвал ключевую цель Зеленского по фронту: стало известно, в чем задумка президента

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский уже больше 100 дней руководит страной, которая охвачена войной. Немало людей задавались вопросом о ключевой стратегической цели главы государства. Теперь же источник раскрыл ее.

Время чтения: 32 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник сообщил, что в данный момент ключевой задачей Офиса Президента является совсем не удержание фронтовой линии наряду с сохранностью солдат. Ключевой приоритет – это экономическая линия фронта. В данный момент Зеленский каждый день использует закрытые каналы связи. Он в требовательном порядке обращается к Западу, дабы тот выделил новые кредиты на функционирование экономики Украины», – сказано в сообщении.

Затем источник добавил, что в случае «живой» экономики государства деньги будут появляться соответствующим образом. То же самое касается и новых солдат, поскольку финансовые средства тоже нужны на их обмундирование.

Напомним, Ходаковский предупредил жителей Донбасса: нужно готовиться к долгой войне.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Шольц: Путин опасается, что в России может распространиться искра демократии

Смелые заявление немецкого канцлера.

Арестович раскрыл правду о том, почему Украина так быстро потеряла Херсон и Юг

Среди причин советник главы ОП также назвал предательство.

Путин ищет аргументы, чтобы убедить россиян в самопожертвовании, долгой войне и необходимости жертв – эксперт

Домитилла Саграмосо высказалась о планах Путина.

Арестович предупредил, что РФ может нанести массовые ракетные обстрелы

Это будет ответ на действия украинских сил.

Урсула фон дер Ляйен: Запад будет восстанавливать Украину

Глава Еврокомиссии о том, как Запад будет помогать стране.

Неожиданно: Орбан поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

Неожиданно Венгрия скажет Украина “да”.