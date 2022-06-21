Источник ОП назвал ключевую цель Зеленского по фронту: стало известно, в чем задумка президента

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский уже больше 100 дней руководит страной, которая охвачена войной. Немало людей задавались вопросом о ключевой стратегической цели главы государства. Теперь же источник раскрыл ее.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник сообщил, что в данный момент ключевой задачей Офиса Президента является совсем не удержание фронтовой линии наряду с сохранностью солдат. Ключевой приоритет – это экономическая линия фронта. В данный момент Зеленский каждый день использует закрытые каналы связи. Он в требовательном порядке обращается к Западу, дабы тот выделил новые кредиты на функционирование экономики Украины», – сказано в сообщении.

Затем источник добавил, что в случае «живой» экономики государства деньги будут появляться соответствующим образом. То же самое касается и новых солдат, поскольку финансовые средства тоже нужны на их обмундирование.

Напомним, Ходаковский предупредил жителей Донбасса: нужно готовиться к долгой войне.