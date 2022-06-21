Политика

Эксперт рассказал, где именно РФ может устроить провокации против НАТО

Все может произойти на границе с Литвой или Эстонией

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После того, как Литва частично заблокировала доступ России к Калининградской области, в частности, путем запрета железнодорожного транзита определенной продукции, в Москве начали заявлять, что такое решение нелегитимное и даже могут пойти на радикальные шаги.

На эту тему высказался военный эксперт Олег Жданов в эфире Национального телемарафона. Он предполагает, что максимум на что способна Россия в этом вопросе – провокация возле границы, пишет УРА-Информ.

“Российская Федерация может прибегнуть только к провокациям, особенно в пограничной полосе – против Литвы и против Эстонии. На большее пока, я думаю, вряд ли решится РФ. У Литвы есть танковый батальон немецких войск, а в Эстонии есть батальон армии США. На сегодняшний день такое усиление будем точным и правильным решением. И если бригада туда приедет, если Россия прибегнет к провокациям, то они будут отвечать”, – заявил эксперт.

Ранее мы сообщали, что бердянские партизаны оставили военным РФ яркое напоминание об Украине.

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