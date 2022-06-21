Политика

Арестович раскрыл правду о том, почему Украина так быстро потеряла Херсон и Юг

Среди причин советник главы ОП также назвал предательство.

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Южное направление должно было стать одним из главных редутов обороны для Украины во время вторжения России. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он заявил, что накануне вторжения было проведено командно-штабное учение на юге. Все было сформировано, но наложились ряд факторов, почему российская армия весьма в короткие сроки сумела оккупировать большие территории Запорожской области и Херсон, пишет УРА-Информ со ссылкой на Гордона.

“На этом направлении превосходство российских сил было объективно больше и самое неприятное – крымская авиация была очень близко. Они разгружали по нашим войскам, возвращались, быстро пополнялись и снова прилетали. Плюс местность – в степи очень сложно от авиации прятаться. Плюс субъективный фактор – это предательство. Наложение этих факторов и дало эффект”, – сказал он.

Он отметил, что предательство было на среднем уровне – “людей, принимающих решения”. В тоже время он добавил, что солдаты и офицеры на низовом звене сделали все, чтобы защитить юг.

Ранее эксперт рассказал, существует ли реальная угроза Харькову.

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