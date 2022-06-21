Арестович предупредил, что РФ может нанести массовые ракетные обстрелы

Это будет ответ на действия украинских сил.

Время чтения: 39 Секунд

Россия в ближайшее время может нанести массовый ракетный обстрел по Украине. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В эфире программ Фейгин Live он заявил о том, что это может быть ответ российской стороны на обстрела ВСУ захваченных оккупантами “вышек Бойко”, пишет УРА-Информ.

Он призывает жителей столицы, в частности, Печерского и других центральных районов не игнорировать сигналы тревоги в ближайшие дни. Ранее в России уже заявляли, что могут ударить по “центрам принятия решений”.

Арестович также отметил, что в результате ударов ВСУ по острову Змеиный российский флот оказался в очень неприятной ситуации.

“Полностью изменились правила игры на море. Им сейчас нужно оправиться от шока и найти добровольцев на доставку грузов и боекомплекта на Змеиный”, – добавил он.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе начались массовые грабежи.