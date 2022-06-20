Политика

Выборы во Франции: стали известны официальные результаты

Правоцентристская коалиция «Вместе» получила 245 мест в Национальной ассамблее, состоящей из 577 членов

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МВД Франции объявило официальные результаты парламентских выборов. Правоцентристская коалиция «Вместе», основанная вокруг Эммануэля Макрона, получила 245 мест в Национальной ассамблее, состоящей из 577 членов.

Левая коалиция Nupes заняла второе место и будет иметь 131 депутата. Результаты означают, что «Вместе» придется искать партнера по коалиции, пишет УРА-Информ.

Правопопулистский Национальный союз Марин Ле Пен получил 89 мест, а республиканцы заняли четвертое место с 61 депутатом.

«Результаты этих выборов — жестокий урок для главы государства», — пишет в редакционной статье главный редактор ежедневной газеты Алексис Брезе, заявляя, что «крайне левые стоят у ворот власти» в стране, став первой во Франции оппозиционной силой, а наибольшим победителем на этих выборах являются крайне правые, то есть Национальный союз Марин Ле Пен, добившийся наилучшего результата на выборах в истории.

По данным «Фигаро», именно республиканцы — третья оппозиционная партия — станут флагманом значимости после выборов и потенциальным коалиционным партнером президента Макрона в нижней палате парламента.

Ранее мы сообщали, что Макрон посетил Киев.

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