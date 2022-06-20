В Украине запретили музыку РФ: нардеп Железняк сообщил, какое решение приняли в Раде

Народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил о том, что власти Украинского государства решились на важный культурный шаг. Отныне на территории Украины запрещена вся музыка производства Российской Федерации в общественном пространстве. Более того, это касается даже медиа.

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Данная информация была представлена в официальной телеграм-службе Украины, передает «УРА-Информ».

«В Украине запретили музыку и медиа российского производства в обественном пространстве. Так же под запрет попали импорт наряду с распространением книг и другой издательской продукции с таких стран, как Республика Беларусь, а также Российская Федерация», – сказано в сообщении.

На этом фоне пока неизвестно, как отреагировала общественность на подобное нововведение. Однако, безусловно, многие связывают подобное решение с вторжением российских оккупационных войск в Украину 24 февраля.

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