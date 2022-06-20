Мы должны быть готовы снова воевать в Европе – начальник сухопутными войсками Великобритании

Патрик Сандерс написал письмо своим подчиненным.

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Патрик Сандерс написал письмо своим подчиненным.Из-за российского вторжения в Украину британская армия должна быть снова готова воевать в Европе, предупредил новый командующий сухопутными войсками генерал Патрик Сандерс в письме, направленном его подчиненным.

Сандерс, сменивший генерала Марка Карлтона Смита в понедельник, отметил, что он был «первым начальником генерального штаба с 1941 года, который командовал армией, омраченной сухопутной войной в Европе, в которую вовлечена континентальная держава», пишет УРА-Информ.

«Вторжение России в Украину подчеркивает нашу главную цель — защиту Британии и нашу готовность сражаться и побеждать в войнах на суше — и усиливает необходимость сдерживания российской агрессии путем угрозы применения силы. Мир изменился с 24 февраля, и сейчас крайне важно выковать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», — писал новый командующий британской армией.

Он объявил, что его цель — «ускорить мобилизацию и модернизацию армии, чтобы укрепить НАТО и лишить Россию возможности оккупировать другие районы Европы Мы — поколение, которое должно подготовить армию к бою снова в Европе”, – подчеркнул он.

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