«Готовимся»: Зеленский предупредил украинцев и партнеров об исторической неделе

Глава государства отметил, что в данный период стоит ожидать от России усиления враждебной активности

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Для Украины начинается историческая неделя. Именно в ближайшие дни украинцы услышит ответ от Европейского союза по поводу статуса кандидата. В связи с этим от РФ стоит ожидать усиления активности. Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УРА-Информ.

«В такую неделю стоит ожидать от России усиления враждебной активности. Специально — показательно. И не только против Украины, но и против Европы. Готовимся. Предупреждаем партнеров. И спасибо всем, чья сила сегодня — это наша победа завтра», – заявил шестой глава украинского государства.

Ранее сообщалось, что подразделения украинской армии уже в июле станут гораздо мощнее качественно, в отличие от армии Российской Федерации, которая лишь теряет свою технику на украинской земле.