Фон дер Ляйен: Я убеждена, что Украина получит статус страны-кандидата в ЕС

Все должно решиться уже в эту пятницу.

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Незадолго до саммита ЕС в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью общественному телевидению Германии в воскресенье вечером выразила оптимизм относительно перспектив получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС.

«Я глубоко убеждена, что мы получим положительное решение, что мы получим поддержку. Курс уже задан», — сказала фон дер Ляйен в ток-шоу «Энн Уилл» и добавила: «Конечно, это историческое решение. Теперь это должно быть принято Европейским советом, но подготовка идет хорошо», пишет УРА-Информ.

Европейская комиссия объявила в пятницу, что выступает за то, чтобы Украина и Молдова стали официальными кандидатами на членство в Европейском Союзе.

В следующий четверг и пятницу 27 государств-членов ЕС обсудят эту рекомендацию в Брюсселе, а также заявку Грузии на вступление, которая, по мнению Еврокомиссии, должна сначала соответствовать определенным условиям.

Страны-члены ЕС пока не имеют единой позиции по этому вопросу. Австрийское правительство также хочет, чтобы Босния и Герцеговина получила статус кандидата. Румыния добивается, чтобы и Грузия получила этот статус.

Ранее мы сообщали, что в Украине заговорили о возврате Крыма военным путем.