Если у нас не будет оружия, мы будем воевать лопатами – Кулеба

Министр иностранных дел Украины рассказал о тяжелой ситуации.

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В воскресном ток-шоу на общественном немецком телевидении министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет продолжать воевать с Россией, даже если поставки западного оружия прекратятся.

«Если у нас не будет ружья, ничего страшного, мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война — война за наше существование», — сказал Кулеба в воскресенье вечером в ток-шоу «Энн Уилл» на немецком общественном телевидении, пишет УРА-Информ.

У Украины гораздо меньше оружия, чем у России, подчеркнул украинский дипломат. «С таким дисбалансом мы не можем выиграть войну», — сказал Кулеба, добавив, что «только за последние несколько дней россияне выпустили 1000 ракет по целям в Украине». Поэтому, по словам главы МИД Украины, Украине также нужны системы ПВО.

В интервью немецкому так-шоу Кулеба, говоря о необходимости перевооружения Украины, выразил надежду, что Германия может и сделает больше. По словам Кулебы, война с Россией теперь является артиллерийской. Российские войска имеют преимущество в артиллерийском вооружении 15:1, поэтому Украина остро нуждается в таких вооружениях, как артиллерия, зенитные и ракетные комплексы, заявил министр.

Ранее в Украине заговорили о возврате Крыма военным путем.