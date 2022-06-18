Политика

В Украине заявили о введении визового режима с Россией

Теперь россияне не смогут попасть в Украину без получения визы

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Кабинет министров Украины поддержал решение о введении визового режима с Российской Федерацией с 1 июля текущего года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.

«Окончательно разрываем связи с Россией. Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства правительство во исполнение поручения президента Украины только приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме», – заявил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в ОПУ заговорили о возвращении аннексированного Крыма военным способом.

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