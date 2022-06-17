Запад убеждал Зеленского пойти на уступки РФ: источник ОП раскрыл некоторые детали важного разговора

Вчера, 16 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился сразу с несколькими представителями западного мира. В Киев прибыли лидер Франции Эммануэль Макрон, Председатель Совета министров Италии Марио Драги, а также федеральный канцлер Германии Олаф Штольц.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в Офисе Президента сообщил, что Макрон, Шольц и Драги начали убеждать Зеленского в очередном ходе. Они уговаривали его пойти на компромисс с Российской Федерацией. За подобную формулу предложили взять план Италии, который презентовали пару недель назад», – сказано в сообщении.

К сожалению, пока неясно, что ответил Зеленский, и может ли быть какой-то компромисс с российским агрессором. Тем не менее, временем ранее поступало сообщение, что Зеленский де-факто поставил ультиматум коллективному Западу насчет сдачи территорий Украины.

Как сообщалось ранее, Резников назвал три этапа освобождения украинских территорий.