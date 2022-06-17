Политика

Врут и не краснеют: Лавров уже заявил, что РФ не вторгалась в Украину

Глава российского МИДа снова выступил в своем стиле.

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В Российской Федерации вернулись к своему главному месседжу. Что это все не они, а плохой Запад во всем виноват.

Так министр иностранный дел РФ Сергей Лавров решил заявить о том, чтобы Российская Федерация вовсе и не вторгалась в Украину. Он заявил, что якобы у них просто не было других вариантов действий и это был вынужденный шаг, пишет УРА-Информ со ссылкой на ВВС.

“Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО”, – сказал Лавров.

На вопрос журналиста о том, что по данным ООН в селе Ягодное Черниговской области российские военные 28 дней удерживали 360 человек, в том числе 74 ребенка и пять человек с инвалидностью, в подвале школы без туалета и почти без воды, 10 пожилых людей умерли Лавров ответил в своем стиле, что это все не правда и даже на ООН давит Запад.

Ранее мы сообщали, что РФ начала стремится к скорейшему миру с Украиной.

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