Политика

США обещают еще больше РСЗО для Украины

Важное заявление от американских властей

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Мы ожидаем, что следующий пакет помощи для Украины будет включать больше ракетно-артиллерийских систем HIMARS, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, пусковые установки поставляются партиями в связи с ограниченными возможностями украинской стороны «поглотить» новое оружие.

“Украинцы должны просить столько (комплектов HIMARS – PAP), сколько они могут получить, а мы предоставлять их в таком количестве, чтобы мы чувствовали, что (они смогут их эффективно использовать», — заявил Салливан на конференции, организованной аналитическим центром Center for the New American Security (CNAS), пишет Первая Лента.

Таким образом, он ответил на вопрос о несоответствии между публично запрошенным Украиной количеством ракетных артиллерийских установок – 60-100 – и количеством пусковых установок, заявленным на сегодняшний день США, Великобританией и Германией – 10.

Советник президента США выразил уверенность, что в рамках следующего пакета военной помощи Украине будет отправлено больше комплектов, а основная причина выбрасывания оружия связана с требованием должным образом обучить солдат использованию этих систем. По его словам, первая группа украинских военных уже прошла курс, и обучение проходит очень быстро. На данный момент США обязались поставить четыре пусковые установки HIMARS, а Великобритания и Германия обязались поставить в общей сложности шесть гусеничных версий системы M270 MLRS.

Ранее мы сообщали, что ВСУ нанесли удар по еще одному российскому кораблю.

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