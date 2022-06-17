Кремль утверждает, что Керченский мост был якобы в надежном порядке защищен российской армией и не может быть разрушен украинской военной атакой. Однако на деле выяснилось, что это далеко не так.

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Данная информация была представлена Главным управлением разведки Минобороны Украины, передает «УРА-Информ».

16 июня президент России Дмитрий Песков отреагировал на предупреждение генерального корреспондента Дмитрия Марченко о возможном распаде кремлевской наглости и строительстве миллиардером Аркадием Ротенбергом – Крымского моста.

Песков утверждает, что российская военная «охрана» — это мост, и от атаки будет зависеть угроза военному превосходству Украины над ее населением. По словам представителя Кремля, киевский политик «не является секретом ни нашей армии, ни нашей страны».

После этого выступления главная разведка Минобороны Украины «потролила» Пескова, предоставив точные технические документы по Крымскому мосту на 242 страницах.

«Трудно принять важное заявление безопасности об «абсолютной безопасности» от людей, которые не в состоянии вовремя поддерживать свою техническую безопасность», — отметили в агентстве.

Полученные документы содержат информацию о ландшафте, дорогах, покрытиях, мостовых опорах, раздвижных конструкциях, въездах и выездах и всей инфраструктуре компании.

Напмоним, в Кремле прокомментировали возможность ядерной войны.