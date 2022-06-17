Политика

Порошенко анонсировал «депутинизацию» России : экс-президент отличился новым заявлением

Бывший лидер Украинского государства Петр Порошенко дал довольно необычное интервью западным телеканалам. Он призвал общественность Европы задуматься над депутинизацией Российской Федерации.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Европа, Украина и Россия нуждаются в депутинизации. Пока будет продолжаться политика Путина, будут сохраняться все риски и угрозы для всего Запада. Об этом я сказал в эфире Deutsche Welle», – сообщил Порошенко.

Следом нынешний глава партии «Европейская Солидарность» добавил, что представляет собой депутинизация Европы. По его словам, это предусматривает то, что никто более не будет позволять Путину или представителям РФ «покупать» политиков.

«Они не смогут использовать газ в качестве оружия против всей Европы. Так же не смогут финансировать российскими ресурсами медиа, организации или политические партии. Путин не должен использовать для этого демократические институты для разрушения Европы. Это просто и довольно четко», – подытожил политик.

Напомним, Запад не заинтересован в молниеносной победе Украины – Арестович.

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