Стало известно, что целый ряд западных стран по-особенному начали относиться к офицальному Киеву. Они начали вести риторику, что президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на территориальные уступки, чтобы в стране воцарился мир. Однако на Банковой по-своему ответили Западу.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в Офисе Президента рассказал о том, что функционеры ОП прекрасно понимают, какое стремление есть у коллективного Запада. Они хотят закончить войну с помощью территориальных уступок Украинского государства. На этом фоне только Польша, а также Великобритания продолжают поддерживать суверенитет нашего государства», – сказано в сообщении.

Далее было добавлено, что именно по вышеупомянутой причине Банковая выдвинула соответствующий ультиматум Западу. Они сообщили, что будет или победа Украина, или полная капитуляция. Третьего варианта Зеленеский не предусматривает наряду с Минском-3.

«Если мы не будем полноценно вооружены, то мы проиграем. Соответственно, весь Запад сделает уступки планам Путина!», – заключил источник.

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