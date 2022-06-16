Запад не заинтересован в молниеносной победе Украины – Арестович

Советник главы Офиса президента Украины о поставках вооружения из Запада.

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Запад не заинтересован в молниеносной победе Украины. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он рассказал, что сейчас там больше делают ставку на экономические санкции. Арестович предполагает, что санкции на России будут так долго, пока все стороны, которые заинтересованы в дележке рынка, не перераспределят там все. На это согласие Запада есть, а вот в военном поражении Кремля – никто не заинтересован, пишет УРА-Информ.

Он заявил о том, что новая помощь от Запада идет очень меленькими траншами, поэтому Украина не может пойти в масштабное контрнаступление.

Арестович отмел, что Рамштайн – 3 не принёс желаемого результата по количеству передачи нам вооружения. В тоже время он добавил, что MLRS всё же передают. А ещё 2-3 недели назад были только намёки на возможные передачи.

Он добавил, что суммарно передаю 18 установок. Это принесёт серьёзные неприятности российской армии на одном-двух направлениях.

Ранее мы сообщали, что украинские военные завершили обучение на РСЗО HIMARS.