Политика

Шольц, Макрон и Драги уже в Украине: обещают позитивные новости для Киева

Должны обсудить сразу несколько вопросов.

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Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц направляются в Киев, сообщило итальянское информационное агентство ADNKronos. В четверг тройка лидеров встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Агентство подчеркивает, что Драги, Макрон и Шольц несут в украинскую столицу мощный посыл солидарности с Зеленским и украинским народом, пишет УРА-Информ.

Оно добавляет, что это послание, отмеченное единством и полной согласованностью в осуждении российского вторжения в Украину, санкций против России и помощи Киеву.

В ходе визита премьер-министра Италии, президента Франции и канцлера Германии должны обсудить такие вопросы, как развитие ситуации на Донбассе, анализ событий на фронте, необходимость разблокировки экспорта украинского зерна и будет поставлен вопрос о кандидатуре Украины в Евросоюз.

В свою очередь агентство Ansa указывает, что миссия трех лидеров, которые утром прибудут в Киев, состоит в том, чтобы вновь заявить о своей поддержке Украины и проверить, есть ли возможные пути выхода из конфликта.

Вполне вероятно, что темой переговоров в Киеве станет и вооружение, которое просит Украина, отмечает Анса, подчеркивая, что миссия «тройки» будет непростой.

Ранее мы сообщали, что Украине жизненно необходимо держаться на Донбассе.

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