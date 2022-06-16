Политика

Россия уже хочет договариваться с Украиной: в Кремле заявляют, что Киев против

Николай Патрушев сделал новое заявление по ситуации с переговорами.

Время чтения: 44 Секунд

В Российской Федерации в последнее время много говорили о том, что Украиной не нужно договариваться и вообще не нужно этого делать. Но похоже не все так считают или просто меняется риторика.

Так секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о том, что необходимо договариваться с Украиной. При этом якобы Кремль заинтересован в таких переговорах. В тоже время он добавил, что якобы Киев не хочет вступать в дискуссию, пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

В тоже время он заявил о том, что якобы к прекращению диалога привели “деструктивные действия США, Англии и их союзников”, которые поощряют Украину вступить в НАТО, накачивают ее оружием и поощряют “нацистско-русофобские настроения киевского режима”.

Отметим, что в некоторых европейских странах уже некоторое время заявляют о том, что Украине и России нужно будет все-таки договориться.

Ранее мы сообщали, что отчаяние Кремля растет, россияне берут практически всех подряд на военную службу.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Шольц, Макрон и Драги уже в Украине: обещают позитивные новости для Киева

Должны обсудить сразу несколько вопросов.

Путин впал в кому: источник сообщил важную информацию, которая может оказаться правдой

Глава Российской Федерации Владимир Путин уже сейчас, возможно, находится в критическом состоянии. Разведка сообщила о том, что президент РФ впал в кому и его жизни может угрожать серьезная проблема со здоровьем.

Армия РФ на грани истощения: эксперт выявил 4 признака, из-за которых можно говорить о крахе Кремля

Вторая армия мира практически исчерпала свой военный потенциал. Уже есть конкретные признаки того, что армия России идет на спад.Такое мнение выразил украинский эксперт политологии Сергей Грабский.

Зеленский опасается особой войны в Украине: инсайдер ОП рассказал о ключевых страхах властей

Глава Украинского государства Владимир Зеленский, как известно, проявил стойкость и мужество в первые дни войны, и не стал эвакуироваться из Киева. Однако в данный момент есть определенная тактика РФ, которая может пошатнуть веру в силы ВСУ президента.

Китай готовится к «спецоперации» в Тайване: источник сообщил о планах властей КНР

Глава Китая Си Цзиньпин решился на подписание особой директивы, которая подразумевает возможность использовать силам Пекина свою армию в невоенных целях. Специалисты объяснили, что это может означать.

Медведев снова угрожает Украине: странные слова из Кремля

Бывший российский президент продолжает писать бред в своем телеграм канале