Николай Патрушев сделал новое заявление по ситуации с переговорами.

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В Российской Федерации в последнее время много говорили о том, что Украиной не нужно договариваться и вообще не нужно этого делать. Но похоже не все так считают или просто меняется риторика.

Так секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о том, что необходимо договариваться с Украиной. При этом якобы Кремль заинтересован в таких переговорах. В тоже время он добавил, что якобы Киев не хочет вступать в дискуссию, пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

В тоже время он заявил о том, что якобы к прекращению диалога привели “деструктивные действия США, Англии и их союзников”, которые поощряют Украину вступить в НАТО, накачивают ее оружием и поощряют “нацистско-русофобские настроения киевского режима”.

Отметим, что в некоторых европейских странах уже некоторое время заявляют о том, что Украине и России нужно будет все-таки договориться.

Ранее мы сообщали, что отчаяние Кремля растет, россияне берут практически всех подряд на военную службу.