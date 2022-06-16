Патрушев выразил желание заключить мирное соглашение и обвинил США и Великобританию в препятствовании переговорам.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, передает «УРА-Информ».

Патрушев, секретарь Совета безопасности России, говорил о необходимости мирного соглашения. Российское руководство стремится к политическому и дипломатическому консенсусу.

«Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые могут способствовать прекращению конфликта. Но, к сожалению, переговорный процесс заморожен Украиной», — сказал Патрушев, выступая на встрече БРИКС.

Чехи вновь отметили, что переговорному процессу только мешало влияние Великобритании и США на Киев.

На этом фоне пока неизвестно, как сама Российская Федерация стремится к миру, когда ежедневно посылает ракеты в сторону ряда городов Украины. Такое психологическое давление абсолютно на всех на протяжении 4-х месяцев говорит далеко не в пользу мирных намерений Кремля.

Напомним, Шольц, Макрон и Драги уже в Украине: обещают позитивные новости для Киева.