Политика

РФ начала стремится к скорейшему миру с Украиной: Патрушев рассказал, что этому мешает

Патрушев выразил желание заключить мирное соглашение и обвинил США и Великобританию в препятствовании переговорам.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщили в росСМИ, передает «УРА-Информ».

Патрушев, секретарь Совета безопасности России, говорил о необходимости мирного соглашения. Российское руководство стремится к политическому и дипломатическому консенсусу.

 «Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые могут способствовать прекращению конфликта. Но, к сожалению, переговорный процесс заморожен Украиной», — сказал Патрушев, выступая на встрече БРИКС.

Чехи вновь отметили, что переговорному процессу только мешало влияние Великобритании и США на Киев.

На этом фоне пока неизвестно, как сама Российская Федерация стремится к миру, когда ежедневно посылает ракеты в сторону ряда городов Украины. Такое психологическое давление абсолютно на всех на протяжении 4-х месяцев говорит далеко не в пользу мирных намерений Кремля.

Напомним, Шольц, Макрон и Драги уже в Украине: обещают позитивные новости для Киева.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
100 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Зеленский выдвинул ультиматум Западу: источник из ОП раскрыл, что дал понять глава Украины

Стало известно, что целый ряд западных стран по-особенному начали относиться к офицальному Киеву. Они начали вести риторику, что президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на территориальные уступки, чтобы в стране воцарился мир. Однако на Банковой по-своему ответили Западу.

Резников назвал три этапа освобождения украинских территорий

Важные слова министра обороны Украины о Крыме.

Неожиданная поддержка: Франция хочет, чтобы Украина вернула себе Крым

Французы считают, что Крым должен снова стать украинским.

Европейские лидеры назвали цель визита в Киев

Шольц, Макрон и Драги отправились в столицу Украины.

Пушилин рассказал, как ОРДО войдет в состав РФ: главарь сепаратистов отличился новым заявлением

Главарь террористов из так называемой «ДНР» Денис Пушилин в очередной раз начал говорить о том, что часть Донбасса якобы войдет в состав Российской Федерации. По его словам, это произойдет по особому сценарию.

Кремль “поприветствовал” Макрона, Шольца и Драги в Киеве массированной воздушной тревогой по всей Украине

Снова воздушная тревога по всей Украине.