Резников назвал три этапа освобождения украинских территорий

Важные слова министра обороны Украины о Крыме.

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Оружие США поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории, включая Крым и Донбасс, заявил министр обороны Украины Алексей Резников Мэтью Чансу в эксклюзивном интервью CNN в Брюсселе.

“Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым”, – сказал он, пишет УРА-Информ.

«Крым — стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория», — добавил Резников. «Но мы будем двигаться шаг за шагом».

Министр обороны сказал, что первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери против российских войск. Второй этап, по его словам, заключается в том, чтобы отбросить российские войска на свои позиции до вторжения 24 февраля.

Только на третьем этапе, сказал он CNN, будут обсуждения с партнерами Украины о том, «как освобождать территории, включая Крым», сказал Резников. Официальные лица Украины заявляют, что не будут применять оружие для нападения на Российскую Федерацию, однако Украина не считает Крым территорией России.

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