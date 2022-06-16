Пушилин рассказал, как ОРДО войдет в состав РФ: главарь сепаратистов отличился новым заявлением

Главарь террористов из так называемой «ДНР» Денис Пушилин в очередной раз начал говорить о том, что часть Донбасса якобы войдет в состав Российской Федерации. По его словам, это произойдет по особому сценарию.

Время чтения: 31 Секунд

Данная информация представлена телеграм-каналом «Донецк», передает «УРА-Информ».

«ДНР может войти в состав Российской Федерации в качестве отдельного субъекта, сохранив слово «республика» в собственном наименовании. Похожая ситуация была с Татарстаном», – процитировал источник Пушилина.

Террорист не стал раскрывать возможную дату и прочие сценарии такого поворота событий. Однако известно, что Пушилин на протяжении нескольких лет постоянно говорит людям о том, что так называемая «республика» рано или поздно окажется в составе России. Что примечательно, немало дончан уже попросту перестали верить главарю сепаратистов, и начали ожидать прихода на территорию ОРДЛО Украинского государства.

Напомним, Зеленский опасается особой войны в Украине: инсайдер ОП рассказал о ключевых страхах властей.