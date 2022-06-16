Новая военная помощь от США: весь список

Байден передаст Украине военную помощь на один миллиард долларов.

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Президент США Джо Байден в среду объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, включая дополнительные артиллерийские установки и противокорабельные ракеты. Он также анонсировал очередной транш гуманитарной помощи в размере 225 миллионов долларов.

– Я сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что США предоставят еще 1 миллиард долларов. военную помощь Украине, включая дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных комплексов, которые необходимы украинцам для поддержки их оборонительных операций на Донбассе, – говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом по итогам его переговоров с украинским президентом, пишет УРА-Информ.

Он будет включать 18 гаубиц M777 (пока что США предоставили Украине 108 таких орудий) с тысячами боеприпасов, противокорабельные ракеты Harpoon и ракеты HIMARS, которые будут доставлены в Украина после завершения обучения украинских солдат.

Новый транш вооружений является уже двенадцатым траншем вооружений, одобренным президентом после российского вторжения. В рамках всех пакетов на данный момент Вашингтон обязался предоставить оборудование на сумму 5,6 миллиарда долларов.

Кроме того, США должны выделить 225 миллионов долларов на гуманитарную помощь.

Ранее мы сообщали, что украинские военные завершили обучение на РСЗО HIMARS.