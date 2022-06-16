Политика

Неожиданная поддержка: Франция хочет, чтобы Украина вернула себе Крым

Французы считают, что Крым должен снова стать украинским.

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Французы считают, что Крым должен снова стать украинским.По словам французского дипломатического источника, Франция хочет, чтобы Украина вернула себе контроль над Крымом в рамках военной победы над Россией.

Это заявление прозвучало во время визита в Киев лидеров Франции, Германии и Италии. Источник разговаривал с журналистами пула, путешествующими с французской делегацией в четверг, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

«Мы за целостную победу с восстановлением территориальной целостности на всех территориях, завоеванных русскими, включая Крым», — сказал французский чиновник, имея в виду Черноморский полуостров, который Россия насильственно аннексировала у Украины в 2014 году.

По словам дипломатического источника, после окончания войны потребуются переговоры для определения гарантий безопасности Украины и отношений между Украиной и НАТО, чтобы «узнать, как мы строим прочный мир».

«На карту поставлена ​​безопасность всех нас», — заявили они, добавив, что украинская «военная победа должна определиться Зеленским».

Ранее мы сообщали, что сегодня с рабочим визитом в Киев приехали премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

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