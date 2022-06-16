Политика

Названа цель №1 для ВСУ: Марченко раскрыл, по какому объекту хотят ударить военные Украины

Генерал-майор Вооруженных сил Украинского государства Дмитрий Марченко сообщил о том, что существует сооружение, в котором очень заинтересован официальный Киев. Речь идет об особом мосте, который, как известно, напрямую связан с Крымским полуостровом.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Керченский мост является целью номер один для всех военных Украины. Сказал об этом Дмитрий Марченко, занимающий пост генерал-майора ВСУ. Он с первых дней управлял обороной Николаева и в целом Николаевской области», – сказано в сообщении.

Известно при этом, что именно благодаря Керченскому мосту оккупационные войска Российской Федерации снабжали захваченный АР Крым вооружением и военной техникой, которая впоследствии использовалась против военных Украины в Херсонской области. Когда же часть территории была захвачена, часть этой техники использовалась уже как в стороны Днепропетровской и Николаевской областей.

Напомним, в Минобороны Украины сообщили, будут ли призывать женщин в ВСУ: ответ Маляр.

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