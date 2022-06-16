Кремль “поприветствовал” Макрона, Шольца и Драги в Киеве массированной воздушной тревогой по всей Украине

Снова воздушная тревога по всей Украине.

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Сегодня, 16 июня, Киев с официальным визитом посещают премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Они должны провести встречу с президентом Украины Владимир Зеленским.

Кремль своеобразном отреагировал на такие новости. По всей Украине в районе 11:00 была слышна воздушная тревога. Вся карта Украины красная. Многие эксперты отмечали, что такие действия вполне возможны, пишет УРА-Информ.

На данный момент не сообщается о каких-то взрывах, но то, что в Киеве воздушная тревога – это явный сигнал для европейских лидеров. Не спроста они не анонсировали свой приезд в Киев, ведь понимают, что от Путина можно ожидать всего, что угодно.

Интересно, что именно европейские лидеры заявляют о том, что с российским президентом нужно договариваться, но сами бояться открыто ехать в Украину.

Ранее мы сообщали, что РФ снова нанесла удар по мариупольцам.