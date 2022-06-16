Канада намерена снова помочь Украине: стало известно, что хотят передать Киеву

Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ». «Канада анонсировала новую военную помощь Украине размером 9 миллионов канадских долларов. В рамках данной поддержки Канада предоставит Киеву 10 сменных стволов для гаубиц типа М777. Что примечательно, временем ранее они были переданы партнерами Украине. Такое заявление сделала глава Минобороны Канады Анита Ананд», – сказано в сообщении. […]

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Канада анонсировала новую военную помощь Украине размером 9 миллионов канадских долларов. В рамках данной поддержки Канада предоставит Киеву 10 сменных стволов для гаубиц типа М777. Что примечательно, временем ранее они были переданы партнерами Украине. Такое заявление сделала глава Минобороны Канады Анита Ананд», – сказано в сообщении.

Далее министр подытожила, что Канада намерена продолжать в режиме 24/7 сотрудничать, чтобы предоставить Украине всеобщую военную помощь, которая ей необходима для защиты своего суверенитета и сохранения безопасности.

Напомним, как сообщалось ранее, эксперты выяснили, для чего ВС РФ обстреливают Донецк: названы ключевые цели оккупантов.