Европейские лидеры назвали цель визита в Киев

Шольц, Макрон и Драги отправились в столицу Украины.

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Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли в Киев, сообщает французская администрация. В планах лидеров тройки встреча с президентом Владимиром Зеленским.

– Я пришел, чтобы передать послание о европейском единстве и поддержке украинцев. Ближайшие недели будут очень тяжелыми, – сказал президент Макроне журналистам на железнодорожном вокзале в Киеве, пишет УРА-Информ.

В свою очередь Олаф Шольц, которого цитирует телевидение ARD, заявил: “Цель визита – заверить Украину, что помощь, которую мы организуем, финансовая, гуманитарная, а также в сфере вооружений, будет продолжена”. Канцлер Германии подтвердиа, что эта помощь будет предоставляться до тех пор, пока это необходимо «для борьбы Украины за независимость».

Важно, сказал он, что главы правительств трех крупных стран, которые участвовали в создании Европейского экономического сообщества, «поехали в Киев и продемонстрировали поддержку Украины и гражданам Украины в этой конкретной военной ситуации».

В Киев также прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис, который присоединится к лидерам Франции, Германии и Италии.

Ранее мы сообщали, что Запад не заинтересован в молниеносной победе Украины.